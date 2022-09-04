年輕票告急？民進黨台北市長候選人陳時中近日話題不斷，昨(3日)又因廁所政見影片「偷窺」鏡頭引爆爭議。臉書粉專「逆風的烏鴉」指出，陳時中陣營急於想拉回流失的年輕選票，但所緊抓的救命稻草竟是小眾的劉宇，說明了綠營吸年輕票策略的山窮水盡。

逆風的烏鴉今(4日)在臉書以「陳時中有比免治馬桶更大的問題」為題發文表示：「對於陳時中的免治馬桶政見，我昨天寫了一篇酸文。酸文歸酸文，我還是想認真討論一下陳時中這幾波操作到底出了什麼問題。陳時中的這幾波操作，最引起關注的，除了這次的免治馬桶，另一個應該是同志酒吧的舔耳事件。」

「作為側翼，劉宇是合格的。」烏鴉指出，「除了在PTT累積的名氣，他過去最出名的戰績，應該就是到處去蹭反對陣營的活動，然後發照片搞笑。至於其他很多事件，嚴格來說都只能算是中規中矩的洗地。」

烏鴉強調，「但就是這樣的表現，現在竟成了陳時中的救命稻草。這樣的形象越來越深植民心，劉宇應該有很大的功勞。」

他不禁質疑，「我無法理解的是：民進黨有很多打選戰的正規軍，為什麼陳時中會這麼重用劉宇的形象來幫自己做形象塑造？說得更直白點：雖然劉宇有名氣，但其實他的名氣是小眾的；放在大眾的領域，並不適合站在螢光幕前。我很難想像，陳時中那個馬桶廣告決定讓劉宇出鏡時，心裡在想啥。」

烏鴉點出關鍵「我明白陳時中的作法是想要拉回流失的年輕人票；但以劉宇作為拉回流失的年輕人選票主力，我只能說陳時中和民進黨在拉回年輕人選票這件事情上，是山窮水盡了。」

警語：禁止酒駕、飲酒過量有礙健康