【全程字幕】批台灣沒買BA.5次世代疫苗 趙少康轟「不能永遠落後」：別又慢半拍！

給我疫苗其餘免談！新冠本土疫情近日有再起趨勢，主流病毒株已變異到BA.5，但中央流行疫情指揮中心卻仍採購「原始株＋BA.1」疫苗，而非能對抗「原始株＋BA.5」的疫苗。中廣董事長趙少康不忍了痛批，塔綠班縱容指揮中心不趕快買抗BA.5疫苗，口水多過茶，講那麼多廢話根本保護不了台灣。

趙少康昨(3日)曾駁王必勝記者會針對他的「雨天撐傘說」，指揮官王必勝說要民眾先打抗BA.1的疫苗，就像下雨先撐傘再買新傘，意思是現在不要期待抗BA.5疫苗，有什麼疫苗就打什麼疫苗。趙少康質疑：問題是雨有多大？傘又有多大？如果雨太大、傘太小，傘是擋不住雨的，還有傘有沒有破洞？會不會漏雨下來？指揮中心還是趕快告訴我們什麼時候會有擋得住大雨的新傘？到底買了沒有？破傘、小傘是擋不住大雨、暴雨的！

趙少康今(4日)又在臉書喊出「廢話少說，快給我抗BA.5疫苗！」，他痛批「什麼叫效果資料不全？美國CDC以13:1通過抗BA.5疫苗審查！民進黨不是最聽老美的話、惟老美命是從嗎？老美買了1億7000萬劑，從9月5日開始給12歲以上的人施打，老美會給人民打資料不全的新版疫苗嗎？美國人的命會那麼不值錢嗎？」

趙少康大酸蔡政府施政都是嘴砲愛台灣，該搶購疫苗時卻沒動作：「塔綠班井底之蛙，坐井觀天，要台灣人用防BA.1的疫苗防BA.5，還說自己愛台灣，要抗中保台之前先抗BA.5保台比較實際！塔綠班縱容指揮中心不趕快買抗BA.5疫苗，可憐可悲又可笑！講那麼多廢話幹什麼？趕快去搶購抗BA.5疫苗才最重要，口水多過茶，光靠大內宣是抗不了BA.5的！」

立委洪孟楷留言說：「數據會說話。但台灣最大的悲哀就是從來都不是科學防疫、而是政治防疫！」網友也酸：「只會聽話買787的政府」、「BA.5或許比較貴，他們寧可買便宜貨」、「BA1不是最新，回扣或殺價空間才大。買車子不都這樣！」、「我猜，高端星期一大概又要發新聞稿說他們對BA.5同樣有保護力了！」、「難不成這次又得依靠民間捐贈抗BA.5的疫苗嗎？」、「又要重演去年的爛戲碼」、「超前佈署買舊雨傘」。