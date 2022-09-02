求生意志強？民進黨推派前衛福部長陳時中參選台北市長，立委高嘉瑜擔任競總分區幹事，但接連鬧出「3秒兔逃」及「手板拿反」等插曲，讓外界議論紛紛。台北市議員王世堅1日上《新聞大白話》節目，幫被並稱為「民進黨唯二良心」的高嘉瑜緩頰之餘，還展現「求生意志」，拿出與陳時中肩並肩的造勢合照，說是他隨身攜帶的保命符，笑翻在場眾人。王世堅評論陳時中時肯定他不是玻璃心的人，還讚「有他英雄的一部分」。

王世堅談高嘉瑜表示，「大喇喇地、無拘無束、很天真的一個小孩嘛！所以側翼網軍一直用這個來修理說，啊她昨天牌子拿倒反了，像前幾天還修理她說，啊她怎麼上台上錯邊？上去陳時中站這一邊，黃珊珊站這一頭，事實上那一天舞台的設計，本來就是那一方是入口，大家依序往裡面推嘛。就用這一些點點滴滴來修理、糟蹋高嘉瑜，我覺得這不好啦。為了選舉、為了政治，抹滅人性，這個不好。」

王世堅話鋒一轉，拿出照片手板指出，「所以我也為了保護自己，我隨身都帶著一張。」在眾人笑聲中，他拿筆指向畫面中央，在一群同黨同志中，陳時中與他肩並肩一同造勢的大合照，「在選區齁，我也補陳時中不足的部分。」

王世堅貼出與陳時中的造勢合照，聲稱是自己的「保命符」，笑翻眾人。（圖／取自《新聞大白話》）

「在基層，我們中山大同67位里長」王世堅強調，「我號召超過一半，35位里長，大家一起來造勢。我不得不，只好帶一張，保命符。事實上，來參選台北市長，以陳時中來講他歷練了30幾年，從理事長、次長、部長，一路走來，他有他英雄的一部分，他不會玻璃心，即便活動有些人牴觸、舉牌，他不會玻璃心。我們就應該陳時中、蔣萬安、黃珊珊，大家光明磊落來競爭，側翼網軍卡惦（安靜點）就對了啦，不要來造次。」

王世堅說，「政治不外乎人性，高嘉瑜連她自己的枕頭都那麼不在意了，兩三年沒洗，你看她會去在意說，人家交給她的牌子，她就照牌子這樣拿啊。難道要再質疑下去，誰交給她的，交給她的工作人員有問題囉？她故意拿反的給高嘉瑜囉？像這樣特定在修理某些人，這叫殺雞儆猴（台語）就對了啦，側翼網軍刻意殺幾位來給大家看，說你不能犯這些錯誤。但民主選舉就是讓大家自然即興來參與，大家有共同目標，靠自己的情感出發點來參與，不是用那種硬性的，那些硬性的法西斯的規定，可能會達到一些效果，過去國民黨也很硬性點名站台的話，結果就是失敗嘛！」