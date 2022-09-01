我發誓！民進黨台北市長候選人陳時中強力造勢，包括綠營吳思瑤等10位立委擔任他的競選總幹事及分區幹部，其中高嘉瑜曾發生造勢活動上「3秒兔逃」插曲，日前也出槌將陳時中宣傳板子拿反。高嘉瑜今(1日)在《庶民大頭家》遭同台來賓陳揮文逼問時，強力澄清自己不是故意拿反，連「天打雷劈、不得好死」的毒誓都毫不避諱脫口而出，笑翻在場眾人。

高嘉瑜表示，「蔣萬安他今天去登記參選台北市長，可是卻不讓國民黨的台北市議員跟，只找了12個年輕人想要獨善其身，一方面又喊自己是正藍軍，可是一方面又要跟國民黨這些議員劃清界線。這樣矛盾的行為，其實民眾也是看在眼裡，也沒有辦法說蔣萬安我是正藍軍，其他議員你都不要跟我站在一起，我跟你們不一樣，這樣子民眾能夠接受嗎？」

「同樣的，民進黨執政的這些公職候選人、民代，也都要受到民眾的監督，或者是批評等等。」高嘉瑜說，「都是一起連帶的，沒有辦法說獨善其身，所以我覺得這本來就是一體的。」她話鋒一轉，「全黨挺一人這件事情，就是全黨送暖給林智堅。林智堅在過程之中，全黨支持他捍衛清白這件事情，我們都同樣支持，但是問題是，論文這個過程還是自己要去面對。你同志之間雪中送炭，互相取暖，這個本來就是同志的情誼嘛。」

高嘉瑜指出，「今天國民黨來講，同樣的啊，張善政的問題也是大家...國民黨的態度是不是也是要支持張善政，還是說你要譴責張善政？這個也是一樣的道理。所以到目前為止，去說總統跟主席怎麼樣，這個有點是過於去故意解讀。但是任何政黨執政都是一樣，唯有自己想要自命清高說我是國民黨的正藍軍、台北市長候選人，可是一方面卻要跟我藍營的同志劃清界線這種人，才是偽君子吧！」

高嘉瑜(左起)被身旁陳揮文逼問，竟發毒誓如果故意拿反就「天打雷劈」。（圖／取自《庶民大頭家》）

旁邊來賓陳揮文吐嘈說：「至少蔣萬安的那個場合，不會有人把板子拿反嘛，對不對？人家青年軍板子都拿正確，哪有人利用陳時中這樣去做秀？」高嘉瑜笑場說：「我覺得是不是蔣萬安怕有人板子拿反，所以故意不要讓他們去？因為我是不小心拿反了。」陳揮文：「妳不小心？」高嘉瑜舉手發誓：「我如果是故意的話，那我就是...」陳揮文：「就怎樣？天打雷劈？」高嘉瑜：「不得好死、天打雷劈都可以，因為我真的不是故意的！」