台灣新北地院審理林秉樞涉施暴民進黨立委高嘉瑜案，預定9月30日宣判，對此，高嘉瑜強調，加害者犯後完全沒有悔意，法庭上還羞辱、汙衊受害者，對被害人都是二度傷害，希望法院能夠用最重的刑度審理此案。

台灣新北地方檢察署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害與恐嚇等8項罪嫌起訴林秉樞，歷經近8個月審理，新北地方法院上月底庭審後辯論終結，檢察官針對林被起訴的8項罪名具體求刑3年，全案將於9月30日宣判。

高嘉瑜今出席家暴法修法公聽會受訪時表示，目前對性私密影像跟性隱私犯罪妨害仍有不足，希望藉由公聽會討論修法方向，同時大家能夠一起關心相關議題，也希望修法可以全面保障被害人的權益，否則在審理過程中，每個過程細節恐對被害人造成二度傷害。

高嘉瑜強調，之前提過希望法院能夠用最重的刑度審理林秉樞案，畢竟在此案裡加害人完全沒有悔改的意思，法庭上還羞辱、汙衊受害者，導致數十名受害者沒人敢站出來，對受害者都是二度傷害，希望不要再有下一個受害者，也鼓勵更多受害者站出來。

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