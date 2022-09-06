受害人潘女手術後幸無視網膜剝離併發症，眼球周邊結構也成功復位。（本報資料照片）

只因為被超商女店員提醒戴口罩就惱羞成怒，動手暴打、殘忍挖眼睛的楊姓男子，一審審酌他患有妄想型思覺失調症，依重傷害等罪判5年。二審高雄高分院6日宣判，上訴駁回，維持原判。

綽號「空寶」、50歲疑有精神方面疾病的楊男，2021年9月至屏東某家超商購物時，闖入收銀區，仗著體型壯碩把潘姓女店員壓制在地 ，雙拳朝頭部猛烈敲擊，還出手狂挖雙眼，直到員警到場以警棍制伏。但近3分鐘瘋狂攻擊下，潘女雙眼嚴重受傷、左眼視網膜剝落。

高雄長庚醫院事發後第一時間集合整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等醫療團隊緊急為潘女治療，所幸手術後無視網膜剝離併發症，眼球周邊結構也成功復位。

楊男在村內游手好閒、是地方頭痛人物，曾因路旁犬隻朝他吠叫，發怒狠挖小狗雙眼並咬死小狗，當地人從此以「咬狗」稱呼他。先前在早餐店拿刀割傷七旬老婦脖子，被送醫強制治療，但短短1個半月又放出來，搞得村民人心惶惶。

村民說，楊男仗著壯碩身材，欺負的都是沒反抗能力的弱勢族群。楊男母親當時無奈表示，兒子先前遭強制送醫後，在醫院治療都很好，但一回到家就認為自己沒病，不願按時吃藥，加上兒子年紀大，根本管不住，有次缺錢買菸又要不到錢，竟也對她飽以老拳。

超商業者痛批，楊男擊頭、挖眼的攻擊方式，根本想致人於死，不到30歲正值青春年華的女店員，在超商工作數年，待人親切且做事認真，沒想到只是提醒戴好口罩就慘遭不幸。

一審屏東地院認為，楊男僅因細故就以手指摳挖潘女雙眼洩憤，所為不該應予責難，考量楊男坦承犯行，患有妄想型思覺失調症，辨識行為能力輕微降低情形，依重傷害等罪判楊男5年。上訴至高雄高分院遭駁回，維持原判。