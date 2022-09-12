翁姓男子於去年6月加入詐欺集團，集團成員假冒法官與檢察官的名義，以通訊軟體Telegram詐騙楊姓男子，以洗錢案件為由，須將帳戶內的金錢交給法院。楊男上當，被騙走70萬元，他控告車手翁男冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，橋頭地院審理後，雖判處翁男緩刑，但須賠償70萬元給楊男。

此詐欺集團由暱稱「RS」、「漢堡洪爺」、「破壞王加菲貓」等不明人士組成，翁男在去年6月加入此詐欺集團，擔任車手。該集團成員分工，由其他成員先用Telegram（俗稱飛機）詐騙楊男，楊男不察，到銀行取出70萬元。翁男依照成員「破壞王加菲貓」指示，以及「RS」提供的車資，從台北搭高鐵到左營站待命。

翁男依「破壞王加菲貓」成員指示，到一家超商接收與列印集團成員準備的台北地院清查公文書，文書上印有偽造的「法務部行政執行署台北凍結管制命令執行官印」，到高雄市楠梓區福興街與興泰街交岔路口，向楊男收取70萬元現金。翁將這筆款項放在右昌公園的公廁內，由不明人士取走。翁男因此獲得「RS」不明人士給予的1萬元酬謝。

楊男不甘被騙，向楠梓警分局報案，警方訊後移送橋頭地檢署並由檢察官起訴。法官考慮翁男在到案後坦承犯行，且與楊男達成和解，願意賠償被害人。因此依犯3人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月，緩刑5年，但得分期賠償楊男70萬元。可上訴。