45歲小君（化名）不滿丈夫阿傑（化名）長期與33歲女子阿芳（化名）外遇，阿傑與阿芳到各地遊覽、約會與開房間，次數高達270次。且阿傑為追求阿芳還在網路上張貼兩人的愛情故事。小君以阿芳侵害其配偶權，求償80萬元，橋頭地院審理後認為賠償40萬元為適當。

小君、阿傑與阿芳任職於高雄市楠梓區一家電子廠，小君主張，阿芳明知道阿傑已婚，但仍於2015年起與阿傑交往，平均每月性行為次數2至7次，並拍攝、傳送淫穢照片，長達5年，嚴重侵害她的配偶權。

阿芳則指出，她當時隻身到台東工作，阿傑對她噓寒問暖，展開熱烈追求。阿傑還一再向阿芳保證將離婚並與她結婚，所以阿芳才接受阿傑，墜入情網。兩人已經於2019年分手，但阿傑還不死心，在網路上張貼兩人的愛情故事小說。阿芳委請律師寄存證信函，要求阿傑刪除文章。

阿芳還說，她並不知道小君為何知道這段過程，並取得自己與阿傑交往的過程與影片。阿芳主張，她因為輕信阿傑的甜言蜜語，所以侵害阿芳的配偶權，且阿芳請求的80萬元過高，且只對她提告，小君應與阿傑達成和解。阿芳請求法官駁回小君的上訴。

法官審理後認為，根據小君提出的證據，阿傑與阿芳交往屬實，研判兩人的親密行為至少超過200次，考慮阿芳的收入，認為阿芳應賠償小君40萬元為適當。可上訴。