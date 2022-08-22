高雄一名已婚女子偷情公司老闆，兩人互傳曖昧簡訊寫道「早安啊寶貝」、「親親」、「嗯嘛嗯嘛」等語，氣得丈夫怒告老闆侵害配偶權。橋頭地院審結，判老闆要賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張於2011年與妻子結婚，婚後育有2子女，但妻子卻跟公司老闆偷情，兩人經常以通訊軟體LINE互傳簡訊，去年10月間的訊息曾提及「早安啊寶貝」、「寶貝我到家囉」、「有沒有想我啊」、「親親」、「嗯嘛嗯嘛」等肉麻對話。

人夫表示，去年拿著曖昧訊息與妻子對質，妻子則坦承與公司老闆曖昧，每個月1次在辦公室發生性行為等，認為男老闆對於自身行為始終無悔意，也無視他的精神痛苦，故提告向其求償60萬元精神撫慰金。

對此，該公司老闆以書面回應，與女方僅是同事關係，人夫所指稱的對話紀錄僅是他對同事表達關心，無不良動機，更無侵權的行動，他否認有與女方發生不正當關係。

橋頭地院法官勘驗人妻證詞，認定人夫所指與證據符合，公司老闆僅是以空話否認，難以採信說詞，酌情後判老闆須賠償40萬元精神撫慰金。可上訴。