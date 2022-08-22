桃園一名已婚女子與男性好友出軌，大膽在社群網站曬合照放閃，人夫不甘婚姻破裂，怒控2人侵害配偶權。桃園地院審結，判2人須連帶賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，桃園一名人夫控訴，妻子紅杏出牆，與另名男子發展成不倫戀，妻子甚至在個人的社群帳號上曬出與小王的親密合照，無視他的不滿與反對，堅持與對方交往，導致他的配偶權遭侵害，承受巨大的精神壓力，故向2人請求連帶賠償20萬元。

對此，女方辯稱，與男子僅是好朋友關係，男子也異口同聲，稱兩人為朋友，而女方會在與丈夫爭吵時找他訴苦，他才帶著對方出遊散心。

桃園地院法官認為，透過人夫提交的證據可證明圖片中的男女身分為人妻與該男，且2人確實有親吻、親手戲水等親密互動，此舉均明顯逾越一般人的正常社交分際，足以破獲人夫的婚姻生活幸福美滿，情節重大，認為人夫求償有據，判2人應連帶給付人夫20萬元。可上訴。