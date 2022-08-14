政府提倡變頻冷氣，因為可以透過變速馬達達到自動控溫效果，不過許多民眾疑惑，這樣真的比較省電嗎？一名人妻分享，家裡幾乎24小時開冷氣，自從家中從原本窗型定頻冷氣改用變頻冷氣後，電費從原本的9千元至1萬1千元降到這次只要2千6百元，大讚「安靜又省電！」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「呼籲大家真的要買變頻冷氣！」苦勸更換家裡的老舊冷氣，原PO透露，自己家中冷氣幾乎一整天都沒在關，結果電費只要2549元，讓他大讚真的很香，且冬天換冷氣、安裝還會更便宜。

對此，許多網友紛紛回應「我家也是24小時不關才1144元，日立變頻」、「變頻真的讚，我家3台幾乎24小時都開，兩個月也才5千、6千」、「兩台24小時輪流開，兩個月1500」、「我家一天24小時開著，有養貓⋯電費一個月1千、2千」。

貼文還釣出一名人妻疾呼「真的要換！」人妻透露原本她家是裝窗型定頻冷氣，幾乎是24小時開著不休息，往年夏天電費都要9千元至1萬1千元，老公也一直不聽她換冷氣的要求，幸好最後她洗腦成功後，「換完真是香啊～安靜又省電！」除了電費只要2千6百元，節能獎金又扣了8百多元，「這樣真的知道我們去年電費多可怕了吧⋯」。