台灣電信龍頭中華電(2412)，在5G時代持續強化軟硬體基本功，包括IDC機房、資安實力、企業專網等，總經理郭水義今(12)日表示，因應數位趨勢，中華電在IDC機房的布建上持續關注動態需求，IDC機房興建目前仍處於「方興未艾」的階段，另外，談到台電在7月起針對用電大戶調漲電費15%，他表示，此將增加中華電每年電費成本約4億元。

郭水義表示，5G開台走過初期初升段，現階段可以開始展望後續發展，看到雲端、AIoT(智慧物聯網)、企業專網都將迎來高度成長，各行各業都有企業專網的需求，且中華電在資安在這方面能量很充沛，另外，智慧電表、水表以及瓦斯表中華電也都和政府合作，持續推動應用管理，持續拓展5G的廣度和深度。

發展5G，中華電當然也須有硬底子，郭水義談到，因應數位趨勢浪潮，中華電在IDC機房的布建上也隨時動態性掌握需求，會在適當的時間建立需要IDC機房，目前仍處於「方興未艾」的階段，也會持續觀察需求，待時間成熟，會在台灣其他基地建立IDC，中華電的IDC機房會以自家既有的不動產為規畫原則。

中華電現在除板橋的大型雲端機房以及既有20幾座IDC外，也有獲旗下是方(6561)的支援，另外，中華電也規劃會在崙坪興建一座新的機房，光是土建就來到16億元，顯示規模之大。

電信業向來為用電大戶，今年7月起台電針對棄用電大戶進行電價調整，郭水義表示，初估中華電每年將增加約4億元的電費支出。