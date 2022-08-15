國泰投信的3檔台股ETF所組成的「息收聯盟」，將於8月16日除息，每單位實際配發金額分別如下：國泰永續高股息ETF(0878)現金股利0.28元；國泰股利精選30 ETF(00701)現金股利0.25元；國泰台灣5G+ ETF(00881)現金股利0.26元，投資人最晚只要在8月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。

法人分析，金融股與電子代工大廠是此波領息行情的兩大焦點，光是金融股8月整體發放現金股利金額就超過新台幣1690億元。而國泰股利精選30 ETF(00701)與國泰永續高股息ETF(00878)持股以電金傳均衡配置為主，是偏向價值型的投資組合，有機會掌握這波領息利多。根據統計，00878又再創新里程碑，截至8/11，規模達近新台幣944億元，已突破900億大關，今年以來規模成長169%。

國泰投信分析，以台股今年高點起算，截至7月底，臺灣加權指數跌幅約18%，而在第三季法說會各產業皆釋出較保守的展望後，可望有利空出盡的機會，下半年營運相對樂觀且營收繳出正成長表現的族群，預料將是現金股利偏好加碼的重點族群。如國泰台灣5G+ ETF (00881)為國內目前唯一具有收益分配的5G主題ETF，其成分股囊括台灣5G國家隊供應鏈、半導體、電動車等產業，可做為投資人參與台灣科技產業成長機會的工具。

而投資人配置配息型ETF時，除了股息殖利率之外，其實也應同步留意ETF的選股模式與投資組合的基本面體質。畢竟取得配息之後，ETF的長期走勢能夠穩健向上，才是真正能將「配息率」轉換為「報酬率」，有機會達成股息與價差都賺到 !