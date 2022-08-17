看好摺疊市場發展，台灣三星電子今日宣布Galaxy Z Fold4｜Z Flip4正式上市，明（18）日開始預購，售價出爐，Z Flip4(8GB＋128GB)售價30888元起，Galaxy Z Fold4(12GB＋256GB)售價56888元起，整體來說維持與上一代差不多價格，同樣與各大通路合作提供購機禮，9月2日正式開賣。

各電信業者方面，中華電信是國內唯一銷售Galaxy Z Fold4 ／ Flip4全系列5G旗艦摺疊新機的電信業者，並包裝寵愛星粉的「精采5G購機」資費優惠，月繳999元以上方案，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3000元、Galaxy Watch5合購優惠折2000元註1，VIP客戶續約可享最高購機折5000元、加碼贈Hami Point最高1500點(1點等於1元)，總計最高享加碼11500元優惠。

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台灣大哥大實體、網路及電商通路於8月18日至8月28日開放預購。外型亮眼的Galaxy Z Flip4(128G)冰川藍由台灣大獨賣，搭配5G專案，月付1399元，原價30888元的Galaxy Z Flip4(128G)，只要0元就能帶回家。Galaxy Z Fold4或Galaxy Watch5 Series搭配台灣大5G指定資費，也享0元購機優惠。申辦台灣大指定專案購機，再享MyVideo和MyMusic 3個月免費、雲端遊戲服務GeForce NOW最高3個月免費，還能獨家抽市價159000元的Samsung 75型Neo QLED 4K量子電視QN95B。