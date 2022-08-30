國發會主委龔明鑫今（30）日在「人才永續國際論壇」上表示，隨著人口老化，工作年齡人口快速下滑，台灣需要引進更多海外人才，來協助產業發展，依國發會與教育部、經濟部等部會達成的攬才人數目標，未來十年要引進海外人才40萬人。

龔明鑫應邀在「天下學習 X Cheers 2022人才永續國際論壇」演講，他表示，上周國發會公布最新人口推估，未來幾年工作年齡人口（15～64歲）將快速下降，我國將面臨人力不足的問題，為此國發會與教育部、僑委會、經濟部及勞動部達成共識，未來十年將引進40萬海外人才。

龔明鑫指出，政府目前正循三個方向大力推動，以引進海外人力，第一是循外國人才專法，給予就業金卡讓外國特定專業人才三年內可以隨時進出台灣，以吸引更多人才。第二，讓更多僑外生留在台灣，目前一年僑外生（學位生）畢業人數是1萬多人，未來希望能達到4萬，以每年有60％留下，每年便有2～3萬人留下，十年就有20～30萬。第三，外籍移工有許多人很優秀，他可以以在工作後半工半讀留下來，也可以成為中階技術人力留在台灣。

龔明鑫表示，國發會、教育部、勞動部等部會在引進海外人才的心態上已經改變，大家都有個認知，就是歡迎所有希望到台灣打拚的人才。