應徵工作遭詐騙拘禁 警清查旅宿業救出31人

詐欺集團在各求職網站及社群網站貼文，標榜「輕鬆賺錢，工時彈性，包吃包住，一周賺數萬元」等噱頭，但等被害民眾誤信前往應徵時，旋遭拘禁在旅館、民宿、空屋或出租套房等限制自由，逼迫交出名下銀行存摺及帳號密碼，作為人頭帳戶洗錢之用。更有被詐欺集團吸收後，淪為詐欺集團車手提領贓款，如有不順從或黑吃黑者，更會遭凌虐，直至帳戶遭警示後才被丟包。

警政署長黃明昭相當重視此治安問題，指示刑事局動員全國警力清查各地旅宿業者及空屋等治安死角，翻出詐團藏身隱匿處所。

在為期兩周的專案行動中，警方共計清查旅館7296次、民宿8081次及日租套房1270次，總計查獲8件24名犯嫌，成功救出遭關押人頭帳戶被害人31位。

刑事局表示，國人遭求職詐騙受困異鄉案件層出不窮，民眾赴海外工作求職，若發現標榜高薪、打工渡假，工作內容含糊者，強調包食宿及機票、工作條件寬鬆，及求職者技能與職務不相符、與本身條件不對稱的高薪工作，就是陷阱，切勿輕信「免經濟佳、工時彈性，輕鬆賺大錢」等誇大不實徵才求職廣告。