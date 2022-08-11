民宿業者游先生說，已將民宿內其他浴室玻璃門先拆除，再看如何裝置會較適宜。（吳佩蓉攝）

李先生一家與友人共4個家庭，7日前往位於宜蘭縣冬山鄉的「丟丟噹親子樂園民宿」慶祝父親節，怎料竟發生浴室乾濕分離的玻璃門突然爆裂，造成李先生的2個女兒及友人的女兒受傷。（吳佩蓉攝）

宜蘭知名親子民宿日前發生浴室玻璃門爆裂事件，造成3名女童受傷，所幸無生命危險，而該民宿上個月也發生同樣事件，女童父親要求業者應即刻全面性檢查，才能營業；但民宿負責人游先生說，「客人行程都排了，不能通知他們排開」；女童父親批，「確定還要營業嗎？錢不是這樣賺的」。

李先生一家與友人共4個家庭，7日前往位於宜蘭縣冬山鄉的「丟丟噹親子樂園民宿」慶祝父親節，怎料竟發生浴室乾濕分離的玻璃門突然爆裂，造成李先生的2個女兒及友人的女兒受傷，其中，李先生的大女兒傷勢較嚴重，全身多處遭碎玻璃造成撕裂傷，所幸經救護車送醫縫合後無生命危險。

李先生從消防員口中得知，該民宿上個月同一間浴室才發生同樣事情，李表示，標榜「親子民宿」就更應該要針對突發狀況去處理，不論第一次是否為小朋友自行弄破或是其他因素，代表民宿潛藏著危機，應全面性安檢，真的不想要再有其他人跟他們一樣受傷。

李先生指出，安檢跟客人同時在民宿裡，檢查能落實嗎？直呼「確定還要繼續營業？錢不是這樣賺的」。李接著說，10日游先生有表示關於女兒的保險醫療部分，由產險業者做理賠，若還有其他相關賠償費用要求，則走司法途徑，由法院判決，李批，根本就穩操勝券，完全不想掏錢做賠償，住宿費28000元也沒退費。

游先生表示，在民宿發生的，就是他們不對在先，在合理範圍內絕對會負責到底、不規避責任，畢竟最重要的是小朋友的傷勢及心理創傷，盼李先生能讓他有機會表達深深的歉意，好好協調後續理賠的相關事宜，當然最希望小朋友快恢復健康。游說，已將民宿內其他浴室玻璃門先拆除，再看如何裝置會較適宜。

縣府工旅處說明，有關該民宿消費糾紛及部分設施安全似有疑慮1案，經查為合法登記在案的民宿；對於該事件，為確保日後消費安全，縣府將於近期依民宿管理辦法第36條規定，邀集相關單位進行聯合稽查，稽查後倘有建築管理與消防安全設備等有不合規定時，由各機關逕依相關法令辦理。