宜蘭縣長林姿妙則回應，咱就實實在在，局處長都很優秀，縣政推動就是這樣，謝謝大家。（宜蘭縣議會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭議長議場開砲局處長 籲林姿妙：趕快換掉

宜蘭縣議會今（8日）召開第19屆第20次臨時會，議長張建榮在開幕致詞時說，再3個多月就要選舉了，對縣長林姿妙喊話，「遇到人生最困難的時刻，快要過去了！天一定會光」，張建榮還指出，「最危險的人是妳（林姿妙）身邊的局處長，一定要換掉」；林姿妙則回應，局處長都很優秀，縣政推動本來就這樣，謝謝。

張建榮在今（8日）上午的縣議會臨時會開幕時說，林姿妙遇到人生最困難的時刻，該來的來、該去的也去，接下來不會這麼「艱苦」了，雨後天晴、天一定會「光」；張建榮籲林姿妙，最危險的人就是她身邊的局處長，不能再等、不務正業就要立即換掉，指林最大依靠就是縣內基層百姓的支持，指林連任絕對沒問題，張也表示將全力支持林姿妙。

林姿妙表示，過去一年縣府團隊以民生福祉、經濟發展、環境永續的大主軸，積極推動縣政，打造適合所有人生活的宜居城市，透過審計機關的監督與指導，讓縣府團隊提升施政續效，並依造建議的改善，對議員建議都會即時回應和全力改進，希望縣府議會共同合作拼出宜蘭好生活。

副議長陳漢鍾也怒批，某些局處長早就要撤換了，行政怠惰、「怕死」，公務人員本就依法行政，不做違法的事情，議員交辦事項皆為民眾陳情、請託，但公務單位卻推來推去；陳指出，議員們替地方服務、努力打拚，拜託單位執行程序要盡快，不然不知縣府的行政效率到底在哪裡。

林姿妙則回應，咱就實實在在，局處長都很優秀，縣政推動就是這樣，謝謝大家；對於媒體詢問張建榮、陳漢鍾需撤換哪幾處局處長時，兩人只回說「大家都知道」。