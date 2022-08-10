氣象局發布7縣市豪大雨特報。（氣象局）

（17:07 更新豪雨特報）對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今(10)日下午發布7縣市豪雨特報，高雄市有局部大雨或豪雨發生的機率，嘉義、臺南、屏東地區及雲林、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局同步針對嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時15分止。

氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時15分止。（氣象局）

氣象局指出，今天（10日）各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，環境吹弱東南風，在東南部地區及恆春半島仍可能有零星降雨出現，而午後在西半部地區及各山區要留意雷陣雨發展，其中嘉義以南平地降雨機率高，容易出現短延時強降雨，且在中南部的山區有較大雨勢發生的機率。

今日溫度方面，各地高溫為33至35度，其中大台北、嘉義以南及東半部局部地區容易出現36度以上高溫，特別是花蓮縱谷及台東有38度極端高溫發生的機率