杏輝醫藥組成的搶孤隊已邁入第10年，在領隊吳富霖與教練林光賢組隊及訓練下，將第7度前往恆春比賽，期盼後天衛冕成功凱旋回宜蘭；今（10日）宜蘭縣長林姿妙特別授旗為杏輝搶孤隊加油，共同致力推廣在地文化。（杏輝醫藥提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

杏輝醫藥組成的搶孤隊已邁入第10年，在領隊吳富霖與教練林光賢組隊及訓練下，將第7度前往恆春比賽，期盼後天衛冕成功凱旋回宜蘭；今（10日）宜蘭縣長林姿妙特別授旗為杏輝搶孤隊加油，共同致力推廣在地文化。（杏輝醫藥提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

這2年因疫情嚴峻而停辦搶孤比賽，今年全台僅剩恆春舉辦；而杏輝醫藥組成的搶孤隊已邁入第10年，在領隊吳富霖與教練林光賢組隊及訓練下，將第7度前往恆春比賽，期盼後天衛冕成功凱旋回宜蘭；今（10日）宜蘭縣長林姿妙特別授旗為杏輝搶孤隊加油，共同致力推廣在地文化。

台灣目前搶孤活動有二地，俗稱「北頭城、南恆春」舉辦搶孤比賽；今年僅剩恆春舉辦；杏輝搶孤隊在教練林光賢為期1個多月的特訓下，期待能奪得冠軍勝利歸來。此次是第7度前往恆春比賽，過去在頭城、恆春、大陸龍海三地均曾獲得冠軍，堪稱目前各搶孤隊中最特別的紀錄。

杏輝醫藥在董事長李志文大力支持下，自2013年起以健康企業支持在地民俗文化與運動的意念，秉持「新藥的開發」、「搶孤的精神—克服困難、同心協力、奮發登高、濟世眾生」而開啟贊助搶孤活動，成立杏輝搶孤隊。

因此，在2020年成立搶孤文化園區，館內蒐集有閩南地區搶孤文化沿革與習俗的介紹，戶外搭建「搶孤棚及孤柱」作為常設訓練園區，讓選手在軟硬體設施下進行訓練；遊客也能透過專業導覽與解說，更深入了解搶孤文化與精神，開園迄今已累積超過5萬人次參訪。

杏輝醫藥表示，基於推動企業社會責任、公私合力、健全宜蘭生態博物館，今（10日）由林姿妙與總經理白友烺共同簽訂合作備忘錄，以保存、推廣與交流地方文化資產的共同理念，與宜蘭縣府建立合作關係，運用雙方文化資源特色及專業，促進推廣搶孤在地文化。