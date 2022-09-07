品觀點｜屏東青農「根」我來 海尼根揪縣政府組「青農屏東隊」

屏東縣政府多年持續為青農返鄉提出具體政策，海尼根台灣深感屏東縣政府的用心，今日宣布攜手屏東縣政府啟動《夢想青農孵化行動》，共同打造加速器概念平台，盼藉由國際企業多年在台深耕專長，鼓勵在地青農提出立足台灣、放眼國際的產銷格局，不只勇敢作夢，更要敢於追夢。獲獎者可得總計50萬元的圓夢金，並有機會跟著海尼根ｘ星級大廚行銷全台！

屏東縣農漁業從業人口超過30%，農產品類型橫跨各式蔬果、漁產、肉品、雜糧、辛香料等，隨國際新經濟型態持續發生變革，許多農二代也需要更不一樣的資源、平台與商業策略思維以接棒家業。基於行政院農業委員會加強推動之「三章」（CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章、有機農產品標章）認證平台，屏東縣府與海尼根推出之《夢想青農孵化行動》，以啟發青農創意迎接市場新局，並輔助開拓農業創新經營為宗旨，計畫中聚焦永續有效管理、提升價值、產銷順暢，協助青農們將「夢想」落地。

屏東縣長潘孟安表示，屏東是農業大縣，更是台灣的糧倉，縣府除了開辦農業大學，鼓勵青農及有意從農青年學習產銷的專業知識，扶持紮根外，這次海尼根有意在台投入創造社會影響力，更期待看到青農取得三章認證後，可以進一步提升生產品質，創造更大的產值。

海尼根台灣總經理吳建甫說：「海尼根深耕台灣多年，早就知道屏東好山好水與發展農業、漁業、畜牧業的潛力與優勢；旗下的虎牌啤酒多年來就是在屏東龍泉鑽酒廠生產，有機會自然要回饋地方。《夢想青農孵化行動》是動機也是助力，我們希望與屏東縣政府共同推動這項計畫、支持農業永續發展，為屏東地方注入新鮮的產業活力。」

有別於其他大型徵件競賽，《夢想青農孵化行動》鎖定年滿18歲至45歲，設籍屏東縣，於屏東縣從事農業、漁業、畜牧業的縣民，並持有「三章」（CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章、有機農產品標章）任一，才可報名。符合資格的青農只須1.提出未來半年的成長計劃，2.附上可供驗收的量化成果項目，3.說明如有機會與海尼根ｘ星級大廚行銷全台，打算如何發揮多方雙贏的綜效。經評審獲獎就能取得總計50萬元的圓夢金，並有機會與國際品牌力No.1的海尼根從屏東走向餐桌，完成從產銷認證晉級餐桌商業化的過程！

第一屆《夢想青農孵化行動》由海尼根台灣與屏東縣政府共同主辦、荷蘭在台辦事處農業及食品處指導、歐洲在臺商務協會-低碳倡議行動(ECCT LCI)協辦。為了擴大活動宣傳，還特別安排屏東縣長潘孟安與海尼根台灣總經理吳建甫同框上陣拍攝影片，重現「你知道這是什麼嗎？」的網路迷因。

報名從即日起至10月21日（週五）中午12點前，開放網路註冊。歡迎至網站（https://forms.gle/YHCv74qAo17efEjS9）詳閱活動說明，填寫報名表，並附上《夢想青農孵化行動》計劃書下載連結。如對報名方式有任何疑問，請電洽0923-911-566 林先生 或 email 至信箱[email protected] 洽詢。