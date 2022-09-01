莫忘初衷！今9月1日適逢記者節，中廣董事長趙少康同為媒體人，除跟媒體朋友說聲辛苦了，也趁機分享他第一次主持電視節目《新聞追擊》時的狀況，當年的嫩照也隨之曝光。雖然當年還在戒嚴，但趙少康遇到像「六輕」、「核電」這類議題，甚至親自參與後製，防止來賓敏感的發言被剪掉。他強調，不為勢劫、不為利誘，才能確保得來不易的言論自由。

趙少康在臉書寫道，當初轉戰媒體，大概就是以華視《新聞追擊》為起點。原主持人李濤高升去福特汽車擔任高管，因為他上過幾次節目，表現還可以，所以華視新聞部經理金永祥就找趙少康，希望他能接手主持，當時盧秀燕也是製作人之一。趙少康請教了幾位前輩、長官，沒有一個贊成他去主持，他們反對的理由大致都是：「你台北市議員做的好好的，電視拍你都是取你最精華的表現播出，你自己跳下來主持節目，一個微笑、一個手勢、一個表情不對，都會被放大檢視，引起批評，你又不缺媒體報導，何必冒這麽大的風險？」他想想也有道理，就跟金經理婉拒。

誰知道金經理很堅持，跟趙少康說：「你不是常說這個辯論公共政策的節目很可貴嗎？你不是說你很喜歡這個節目嗎？如果你不主持，我們這個節目就決定要停掉了！」金經理這麽有誠意的將軍，讓趙少康十分為難，加上他個性一向喜歡冒險嘗試沒做過的新事物，就大膽的接受主持了，成為最早的「斜槓青年」。

趙少康指出，《新聞追擊》是很注重公平性的辯論節目，一週一次，週末黃金時段播出，總是會邀請爭議性議題的正反雙方到場激辯，事先不會套招，他甚至會把兩方放在不同區域，避免他們先溝通講和，以免失去火花，沒有衝突，節目就不好看了。有好幾次雙方爭辯得面紅耳赤，幾乎要打起來。

他強調，雖然當時還在戒嚴，但他身為主持人，首重公平性，希望讓不同立場的兩方暢所欲言，沒有顧慮，避免讓節目失之偏頗。遇到敏感的議題，像「六輕」、「核電」，趙少康甚至親自參與後製，防止來賓敏感的發言被剪掉。

趙少康表示，「我祝福現在的記者朋友能夠保持初心，善盡媒體第四權的使命，用平衡的報導確保民眾『知』的權利。當一個現代記者真的辛苦，過去要勤跑各地，現在資訊來源更是包羅萬象，無時無刻不是工作時間，新聞量也越來越大。不過媒體是確保言論自由的重要防線，例如前陣子吵得沸沸揚揚的《數位中介法》，如果沒有媒體朋友的大篇幅報導，很可能現在已經被強渡關山。我們的言論自由看似強韌，實則非常脆弱，只有依靠我們身為媒體人的堅持，不為勢劫、不為利誘，才能確保得來不易的言論自由，媒體人責任重大，讓我們繼續努力。記者節快樂！」