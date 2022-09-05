民進黨台北市長參選人陳時中推出公廁免治馬桶政策，因宣傳片有偷窺行徑緊急下架，中廣董事長趙少康痛批，陳時中的影片很爛，「尤其陳時中長那樣，像怪叔叔一樣從頭上偷窺，不是很嚇人嗎？」而團隊都沒有人去看一下這一支影片效果怎樣？這真的很奇怪。

趙少康指出，陳時中為了抓年輕選票跑到Gay Bar，男生從後面抱著舔耳朵，未免也把同性戀做低了，那個動作很猥褻，「同性戀看了很高興嗎？都這樣幹的嗎？我才不相信」痛批抓gay的票不是這樣就抓得到，而這拍片方式水準很低。

趙少康認為，免治馬桶在家裡很好用，但不適合在公眾場合使用，他自家跟辦公室都有裝，但不適合公共場所，像是他遇過有一次壞掉，結果等3天都沒人維修，「那公共場所有不就臭死？」，且公共廁所最基本原則就是快速、簡單且乾淨，才能應付排隊人數，他都很懷疑，陳時中這種大官有去過公共廁所嗎？

趙少康強調，新竹市前市長林智堅不是也搞過免治馬通嗎？後來不是不用了，現在一般廁所都算乾淨，呼籲民進黨不要關起房門去搞一些怪異、不切實際的作法，且免治馬桶的噴頭有時候會沾到糞便，還要清洗，在公廁真的不實用。