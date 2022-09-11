民進黨台北市長候選人陳時中的「政二代競辦」名單，日前遭國民黨台北市議員徐巧芯公布，讓陳團隊氣得跳腳。不過，媒體人黃揚明認為，其實徐巧芯幫了陳時中團隊大忙，讓他們可以跳脫出免治馬桶議題，他並指出，其實「二代」是有不同類別的。

黃揚明昨（10）日在網路節目《全民平評理》表示，陳時中團隊原先在免治馬桶議題上，幾乎是一面倒挨打，而政二代話題讓陳團隊跳脫原議題，甚至有能力進行反攻，「某種程度上，徐巧芯是幫了陳時中團隊一個忙」。

「其實二代也有不同類別！」黃揚明指出，內政部長徐國勇女兒徐慧娟早在民進黨中央任職，在新聞部服務採訪民進黨的媒體許久，但一直都沒升官；總統府資政姚嘉文女兒姚雨靜曾擔任過高雄市的社會局長，前一份工作更在衛福部擔任機要，「這一類比較屬於政務型任用，跟她是不是『二代』無關」。

不過黃揚明也透露，民進黨的風氣確實越來越接近國民黨，如某立委的小孩，打一場選戰後就可以出書，現在更已進入某市府當局長，「她的從政資歷可能比剛剛講的很多二代都還淺，黨工資歷沒有這麼深，但很快就有很多機會，這就比較像傳統官二代、政二代會碰到的領域！」