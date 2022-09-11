慈濟基金會昨天透露去年採購BNT疫苗時，曾遭勸阻的祕辛，對此，民進黨台北市長候選人陳時中被問到是否有阻擋慈濟時強調，「我沒有去阻擋，怎麼會有阻擋」。至於當時「復必泰」布條被要求拆除，他說，細節他不清楚，但「我們歡迎都來不及了，只有大包裝換小包裝的問題 」。

慈濟基金會去年與台積電及永齡基金會共同捐贈1500劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文昨天接受媒體專訪，首度透露疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻的秘辛，告訴他「買不到的，不要浪費力氣」。

對此，陳時中今天受訪時表示，「我沒有去阻擋，怎麼會有阻擋」，其他的商界的人很多人都有試過，覺得說，如果直接購買的話，有相當的困難，因為疫苗的販售，在國際上面都是緊急授權使用，一般不跟商界直接販售，都是以國家為單位來進行。

他說，這是其他有經驗的人在告訴慈濟說有這樣的困難，所以慈濟最後直接選擇跟政府合作，達到幫助國民的心聲。

至於當時進口疫苗被要求拆布條一事，陳時中則表示，慈濟復必泰布條細節他不清楚，當初整批進來，然後他們捐贈給我們，我們從來沒有擋過疫苗進來，「我們歡迎都來不及了，只有大包裝換小包裝的問題 」。

此外，對於民進黨新北市長候選人林佳龍提到，會近期會成立平台討論共同政策，陳時中表示，本來雙北就是兩支箭，目標都是一樣，林佳龍跟他都是努力在市政上面，要給市民最好的施政，雙北如果能夠合作的話，那當然更好。

他說，我們都希望地方政府跟中央政府能密切合作，爭取中央的資源，讓市民都能夠享受到，並透過雙北的合作讓效率提高，讓我們的市政的能力能夠加倍且加速的進展。