慈濟曝疫苗秘辛！陳時中喊「沒有阻擋」 蔣萬安：硬拗無法掩蓋事實

去年5月國內疫情大爆發，慈濟基金會會同台積電、永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗給政府，但慈濟疫苗採購推手、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文爆料政界、工商大老勸阻 ，引發各界譁然。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安炮轟政府百般阻撓轉而當高端的推銷員，陳時中又攬功搶著去機場接疫苗，阻擋疫苗的陳時中應該說清楚。

顏博文爆料稱有來自政界、工商業界等大老的電話，勸他 「買不到的，不要浪費力氣」，因為也有許多工商業大老都想要買疫苗，卻被政府勸阻或說政府自有安排。

蔣萬安11日下午出席淨空老和尚圓寂七七追思繫念法會，他說，慈濟都已經公開出來講，還原當時採購疫苗的過程，政府百般阻撓轉而當高端的推銷員，其實都造成民眾當時苦等疫苗，等不到的困境。

蔣萬安提及，民間團體都可以公開採購的價格、相關期程，為什麼陳時中做不到？現在BA.5新的次世代疫苗我們也是買不到。

蔣萬安痛批，整個過程當中政府百般阻撓，現在陳時中又要來攬功，民間買到了，搶著去機場接機、接疫苗，其實民眾都非常的反感。

他說，慈濟願意站出來還原當時整個過程，其實就非常清楚，「那個阻擋疫苗的陳時中，是不是應該好好的跟民眾說明清楚」，再怎麼硬拗、再怎麼用謊言，都無法掩蓋事實的真相。