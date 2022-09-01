「三分」之勢確立！民進黨台北市長候選人陳時中力圖搶年輕票，但前立委郭正亮今(1日)在《新聞大白話》節目指出，台北市前副市長黃珊珊仇恨值最低，吸走民進黨的選票比國民黨更多，而且趨勢不可逆；當初民進黨不想讓黃珊珊太早出局，名嘴講很多她的好話，犯了嚴重戰略錯誤，如今三足鼎立之勢成形，再想拉下黃珊珊為時已晚。

郭正亮表示，「阿中去跑大安那個仙女宮，那個是為了搶年輕票，他認為他要迎合年輕人的一些訴求。那他為什麼做這個動作？這跟喝紅酒沒有關係啦，現在是兩個標籤，一個是喝紅酒，一個是被舔耳，這兩張照片被人家並貼了。」

「他為什麼要做這個動作？因為他認為黃珊珊有搶到年輕票。」郭正亮說，「我認為這個是民進黨戰略很大的失誤，因為大概兩個多月了，民進黨一直認為黃珊珊對蔣萬安，她可以搶到藍的票，所以一直不希望黃珊珊太早出局，所以你可以看到它一直在講黃珊珊的好話。」

郭正亮指出，「到綠台你去看那些名嘴，在講黃珊珊，都是帶有一定的肯定，都在罵蔣萬安啦。結果竟然搞了半天，搞到現在黃珊珊被它搞高了，變成三足鼎立。可是你現在看到黃珊珊搶到的票，大部分都是綠的、中立的、還有民眾黨。」

「我看了一些民調，她搶到民進黨的票，遠超過搶到國民黨的票。」郭正亮強調，「所以它現在急了，發現這樣不對，就想要把黃珊珊給打下去。（主持人錢子：修正）對！可是就修不回來。為什麼會這樣呢？因為黃珊珊跟陳時中剛好兩個的對比，陳時中是仇恨值最高的候選人，黃珊珊是仇恨值最低的候選人（錢子：她才1.8%耶！而他有17.6%）。」

郭正亮指出，「只要民進黨再有防疫的類似事件發生的時候，比如說又有林智堅的案，一些本來年輕中間偏綠的朋友看不下去，就跑到黃珊珊那邊去了；或比如說防疫的事情又提醒大家了，有一些淺綠的，又跑到黃珊珊那邊去了，跑到黃珊珊之後，要再回來就不容易，為什麼呢？因為你的令人討厭度實在太高了！黃珊珊很低耶，我看過3個民調，黃珊珊受人家討厭的情緒都是最低的。」

「這就是民進黨自己算錯了！」郭正亮強調，「因為它一開始就害怕黃珊珊落後太多、太快，去講她的好話，結果現在捧到已經有點三足鼎立了。黃珊珊你拉不下來！」