女星楊丞琳2019年嫁給大陸歌手李榮浩，演藝事業逐漸往對岸發展，近日在節目《還有詩和遠方3》脫口「在台灣沒吃過什麼海鮮」、「我在台灣長大，但我是廣東人」等，引起部分台灣網友撻伐。對此，媒體人逆風的烏鴉今（7）日在臉書上強調「內政部的笑死不會是偶發事件」，更爆出內幕「這篇文就是為了炒作楊丞琳發的，要說這是為了幫陳時中助選，當然很合理」，引發討論。

逆風的烏鴉在臉書上指出，「對於這波對楊丞琳的攻擊是刻意轉移陳時中屢屢出包的說法，我本來是不太相信的。不過在內政部參戰後，我信了」，逆風的烏鴉坦言，他不相信的原因，不是認為不可能，而是覺得這做法太誇張。當然，從事發後2個月才弄，然後各綠營側翼粉專幾乎同時跟進來看，確實像是為了轉移焦點，把戰場拉回到抗中保台，「但說是為了陳時中，好像怪了點」。

逆風的烏鴉說，內政部的參戰，從邏輯來看完全不合理，「但是回到我們前天談到的陳時中『二代與網紅大軍』名單裡，有一位是徐國勇的女兒，問題的答案就清晰了不少」，這大概也可以證明，其實那份二代名單最大的問題不是二代、三代，而是他們可能跟本身兼和相關部會聯繫溝通的角色，「小至網路帶風向，大至用權力配合，當然都囊括在內」。

逆風的烏鴉指出，雖然有人認為：「內政部的文也可能是本來就要發，只是順便把楊丞琳寫進去的吧？」但逆風的烏鴉強調，「不是這樣的，這篇文談的是詐騙，主政的其實是警政署，「如果稍微看一下底下的其他文，如果是警消方面的宣導文，通常在內文裡會提到消防署或者警政署。比如說底下就有一篇談警械條例修法的，就特別強調了警政署和立法院溝通」。

逆風的烏鴉說，但是這一篇完全沒有提到警政署，甚至破獲案件的「我們」主詞也是內政部，而不是警政署，通篇也沒有標註警政署。逆風的烏鴉坦言：「這證明了這篇文就是內政部局本部發動的。內政部日理萬機，有啥動機為了宣導詐騙，跳過警政署自己發了文還做哏圖？」因此逆風的烏鴉認為，「這篇文就是為了炒作楊丞琳發的。鑒於陳時中選辦和內政部的關係，要說這是為了幫陳時中助選，當然很合理」。