綠營近年有一位化名「翁達瑞」者自稱旅美教授，每每在爭議議題上一面倒力挺護航執政黨，後來被發現疑似是本名「陳時奮」的學者。媒體人黃揚明挖出他曾上電視媒體訪問時的畫面，身分註明「旅美教授 陳時奮(翁達瑞)」，他還說「我是光明正大的人」，廬山真面目曝光引發網友討論。

黃揚明今(1日)在臉書發文附圖，將備受爭議的綠營網紅「翁達瑞」真面目曝光，寫道：「光明正大....為什麼不敢用真名？還一直不承認自己就是陳時奮？歡迎陳時奮大教授回台灣，接受司法檢驗。」

只見畫面中的人物身分註明「旅美教授 陳時奮(翁達瑞)」，受訪中的他還說：「我是光明正大的人，我沒有躲在鍵盤後面的問題，筆名來寫作比較沒有人情的問題，但是我在用翁達瑞寫的評論文章，如果說剛好有個學生他不贊同我的政治觀點，我覺得不好，所以說也是一個公私分明的做法。」

黃揚明在留言區說，「能在對岸中央統戰部（國務院僑務辦公室）轄下的廣州暨南大學任教，陳教授肯定不是簡單人物。」網友看了直呼：「光明正大之不敢用本名，抗中保台之大賺人民幣」、「至少陳教授說對了一件事，他是光明正大的使用匿名發文的人」、「回台灣了嗎？」、「光明正大？你在開什麼玩笑？」

PTT鄉民也嗨了「反正要露臉打官司了順便上節目嗎？」、「終究還是出來了」、「我還以為翁達瑞應該是一個集團咧」、「記得出庭啊教授」、「真的是旅中教授喔XD」、「他說不定從頭到尾都在台灣啊，旅美人設」、「露臉之後旅美人設好像是給別人繼承了」、「不趕快出來的話，會不會被通緝？」、「原來旅美這麼快就能回台喔」。