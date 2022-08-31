阿中後繼有人？疫苗採購爭議延燒，疫情中心指揮官王必勝今(31日)再度親上火線，表示少數外界人士將簽辦公文的保存年限與簽訂契約的保密年限混為一談，影射公務員規避監督、涉嫌不法，這些傳聞都與事實不符。近期指揮中心正進行次世代疫苗的採購，希望政治、選舉的工作不要影響到這些工作，妨害國人的健康和安全。PTT鄉民則罵爆：「話術是不是跟前任學的」、「都你們說了算」、「完美繼承阿中講幹話的功力」。

王必勝表示，疫苗採購是依照合約所訂保密年限辦理，保密年限期滿，即可公開相關資訊，沒有所謂的保密30年的問題。疫苗採購都受立法院監督，並成立疫苗採購調閱專案小組供立法委員調閱，同時接受審計部與監察院查核及約詢監督。對於少數外界人士將簽辦公文的保存年限與簽訂契約的保密年限混為一談，甚至在毫無事實根據下，任意影射公務員規避監督或涉嫌不法，王必勝也鄭重宣佈，這些傳聞均與事實不符。

王必勝表示，這1年多來，指揮中心共採購5000多萬劑疫苗，這些不同廠牌、種類的疫苗，都在個階段提供民眾施打，讓民眾擁有保護力，「我想我們的團隊竭盡全力、恪守法規，沒有不法情事，也絕對經得起考驗」。面對少數人的抹黑、造謠、以訛傳訛，指揮中心會不斷說明、澄清，也希望民眾持續給我們支持。我們的團隊正在進行次世代疫苗的購買，希望能儘早買到，讓國人施打，也希望政治、選舉的工作不要影響到這些工作，妨害國人的健康和安全。

PTT鄉民開罵：「自介」、「話術是不是跟前任學的」、「希望你不要影響監督」、「比較胖的陳時中」、「哪裡影響了？具體說出來啊？」、「蛤？政治不要影響採購？再說一次看看」、「羅一鈞被這兩個壓著，可惜了」、「當初誰卡疫苗卡那麼爽的？」、「去跟那個少了關鍵原廠證明書的官講」、「不敢公開透明，哈哈哈」、「防疫中心採購能力連民間企業都比不上，不要扯後腿就差不多了」、「阿扁也看不慣這傢伙」。

還有人酸「幾百億的不能監督？」、「稅金買疫苗，我不能知道保護力？」、「換了一個還是講這些爛東西」、「傳承陳時中的幹話XD」、「忘記去年還要出國打疫苗的笑話嗎」、「完美繼承幹話中講幹話的功力」、「希望政治不要影響外遇」、「希望不要影響偷情」、「不就你們自己在影響採購」、「所以價格要不要公佈啊？疫苗有人搶嗎？」、「指揮中心不就政治任命的」、「要不要政治干預都你們說了算」、「Bnt：？」。