台北市長柯文哲今接受台北市議員王欣儀主持的網路節目《欣儀最政點》專訪，談及過去柯2014選市長時，前衛福部長、台北市長參選人陳時中曾幫他站台，柯文哲立即撇清兩人無私下交情，並酸2020年陳時中看起來比較正常，2021年就看起來怪怪的，並酸做事要認真，陳時中從去年開始就在跑攤，所以舉杯喝酒的影片才會流出。

柯文哲表示，前總統陳水扁曾說，「你要選就不要當指揮官，要當指揮官就不要選，如果兩個都要，那拜託早點下來」，柯說，2020年他（陳時中）看起來比較正常，去年就看起來怪怪的，因為他想要選舉。柯表示當時就有發現高雄、台北的疫情資訊不對稱，「好像高雄都比我們先知道」，柯也再重提去年7月環南市場視察風波，強調以為是開會沒想到是被設局騙去開記者會，「你是衛福部長，還不是在環南市場設計陷阱要把我幹掉。」

柯文哲最後酸，做事要認真，陳時中從去年就開始在跑攤，所以才有舉杯喝酒的影片流出來。另談及陳時中近日選舉人設轉變，企圖吸引年輕選票，柯文哲表示，民進黨選舉非常一流，後面是完整個團隊，陳時中只是演員，劇本都已經有人編好了，不過作為演員他的尺度滿寬的。主持人笑問，所以選舉有時候不是選賢與能？柯表示，是選誰會表演「會演是英雄」。

另柯文哲同時身兼民眾黨主席，假日常需跨縣市帶領小雞，而觀察六都選情，柯文哲表示，除了台北、桃園還有看頭，其他看起來都很穩定，柯說「新北侯友宜要拼得過不容易，台中盧秀燕也很穩，台南的話，不見得黃偉哲多厲害，對手更差也沒辦法，台南反對力量沒整合。」