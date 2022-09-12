慈濟基金會執行長顏博文日前受訪揭露疫苗採購內幕，稱有政界、工商業界等大老的電話，勸他「不要浪費力氣」。相關報導一出後立刻引起外界熱議，紛紛將矛頭指向時任衛福部長的民進黨台北市長候選人陳時中，時常評論時事的藥師林士峰甚至怒嗆陳「還有臉去選首都市長！？」

林士峰昨（11）日在臉書發文直言，民進黨政府最令人憤怒的，就是把意識形態放在國民健康之前，若去年沒有這些民間團體挺身而出，再加上有許多工作場合定沒打疫苗上班須快篩，生活相當的麻煩，導致不少人選擇改打高端疫苗省去麻煩。

林士峰痛批，這樣的父母官「竟還有臉競選台北市長」，更諷刺「當真以為他（陳時中）對台灣防疫有功」。

而在此事引發高度討論後，行政院發言人羅秉成11日表示，相關報導內容與事實不符，並重申疫苗是緊急授權藥品，必須政府願意提供免責承諾，原廠才可能同意販售予民間團體捐贈予政府，而政府在為國人健康把關的前提下，絕無任何阻擋情事。