幕後黑手是誰？華航昨(30日)召開臨時董事會，通過客機採購案，斥資46億美元（約1400億）買16架波音787-9客機，引起市場震撼，由於先前美國參議員葛瑞姆（LindseyGraham）4月訪台時，曾當面向蔡英文總統喊話希望台灣能買787客機，最後華航還真的買了，引發各界議論。前立委李勝峰今(31日)在《庶民大頭家》節目中指出，把波音滯銷的787應推銷給台灣，還做了把波音跟空中巴士並呈的假動作，應該要把這個幕後黑手抓出來。

李勝峰表示，「反常必有妖，大家想想看，英文版跟中文版會有不一樣，為什麼？就怕大家看到，為什麼怕你看到？而且我的經商經驗告訴我，這個妖在哪裡？就安排一個什麼樣的人來這裡，替台灣拍拍手、放放煙火，然後要求就是你必須要來買波音。」

「所以當時還做了一個假動作，就是把波音跟空客（空中巴士），兩個一起呈上去。」李勝峰說，「那為什麼要指定買波音787？因為787現在賣得很不好，當時叫做夢幻客機，這個出來以後價錢真的很夢幻，而且行銷得也很夢幻，這個波音算是不成功的一個機型，痛苦得不得了，現在到處要去推。」

李勝峰指出，「這個時候我們把一個已經成熟的333要汰舊，也有新的333可以用，這個時候都不討論，只是因為在操作下，這一場交易就進行，所以才需要遮遮掩掩。假若這是一個中美貿易談判裡面，我們要去平衡貿易逆差的，那就講明嘛！就像當年買錯了DC-10，錯了就錯了，但是那是一個交易，公開的嘛。這個不公開，裡面就是有鬼。」

「所以也讓我們朋友清楚了解一下，不要看美國政客來這裡講得給你好聽的。」李勝峰強調，「你要交了保護費，那個黑道大哥還會來保護你。我們是錢該繳的都繳了，我們被圍島了，大哥不見，光拿錢不辦事。遮遮掩掩，這就是今天民進黨的嘴臉。」