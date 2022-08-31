基層耕耘的底氣！綠營前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，驚動綠營不敢忽視他的存在，軟硬兼施希望降低他的影響力。桃園市議員黃敬平今(31日)在《盧秀芳辣晚報》指出，鄭寶清長期耕耘桃園區，曾帶出黃家齊、余信憲兩個子弟兵市議員，看來不會轉支持鄭運鵬。且有民調顯示，鄭運鵬在桃園區真的輸給鄭寶清，且在蘆竹、龜山也有敗象，是鄭寶清有自信出來參選的基層底氣。

黃敬平表示，「當初2016年鄭寶清打敗楊麗環，選上桃園區立法委員的時候，他那時後拿了8萬多票。到了2020年，他輸給萬美玲那一役，他的票數成長到9萬多快10萬票，所以不是票減少，票有增加，所以鄭寶清他有他一定的實力喔。」

「2016年鄭寶清重新選上桃園立委後，2018年他就輔選他的兩個子弟兵。」黃敬平說，「包括黃家齊議員，他的爸爸以前是鄭寶清的服務處主任，在桃園地方的耕耘是出了名的。這些人跟著鄭寶清，當他跟鄭寶清說，他的兒子要選議員，鄭寶清的團隊二話不說，所有人去幫他，也讓黃家齊初試啼聲，他那時候在桃園區算年輕的里長，里長做一屆就跳上議員，所以你看鄭寶清可以把一個里長拉到市議員。」

黃敬平指出，「然後鄭寶清再把美國回來的余信憲拉到議員，兩個人在桃園吸了3、4萬票。我就拿這兩個人今年都要拚連任，兩個人至今跟鄭寶清的色彩，過去跟鄭寶清的經歷、頭銜都沒有撤掉，毫不避諱就是鄭寶清的子弟兵。我看他們兩個人的民調也都在這次桃園市議員民調的前10名，因為桃園區要選12個人，這兩個人連任機會非常高。到時候這兩個人1票，會不會鄭寶清也1票？還是鄭運鵬？」

「不用想了，他們跟鄭運鵬完全沒關係啦！」黃敬平強調，「而且我不只聽桃園區的議員在譙鄭運鵬，龜山區的我也聽過啦，蘆竹區的我也聽過啦，都在罵鄭運鵬。北桃才是鄭運鵬應該拿下的本命區耶！所以本命區他的民調，跟黨內、跟黨外，其實都有輸，鄭運鵬都輸，在蘆竹、在龜山他都輸，桃園區也輸。據說，鄭寶清為什麼那麼有自信？聽說這個桃園區的民調，鄭運鵬真的輸給鄭寶清！」

黃敬平表示，「因為鄭寶清長期在桃園區經營，他是楊梅客家人，是海線的。楊梅被歸類為桃園、新屋、大園、觀音，是我們桃園的海線，客家人居多，他是客家籍出身的。鄭運鵬還不是客家籍，他只是媽媽是蘆竹人，然後小時候在桃園出生，然後就去台北發展，一路在台北當立法委員，他剛開始當(桃園)立委還住大直啊！」