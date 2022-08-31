皮皮挫？綠營前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，對桃園選情投下震撼彈，驚動桃園市長鄭文燦出面大動作輔選，聲稱民進黨候選人鄭運鵬民調大幅領先鄭寶清。媒體人謝寒冰今(31日)在《大新聞大爆卦》指出，這些大動作顯示綠營對鄭寶清的影響力不敢小覷，怕動搖桃園基本盤，鄭文燦也怕衝擊到他2024選舉之路。

謝寒冰表示，「蘇煥智當年在台南選，現在在台北也要選，請問民進黨有人去打他嗎？沒有，提都沒提他，就當作他不存在，為什麼？不好意思，因為煥智兄的影響力比較小，他能夠牽動到的票也比較小。就是因為他們會害怕鄭寶清嘛！」

「那為什麼鄭文燦會刻意提到有民調這些事情？」謝寒冰說，「如果鄭寶清的民調真的跟鄭運鵬差如此之多，發生了這麼多事情，還差10%以上，那他們根本不用去在乎鄭寶清，就冷處理他就好，讓他消失掉就好。現在從另個角度看，看起來好像在幫鄭寶清造勢，其實不是，是怕鄭寶清真的會挖動到他們的基本盤，所以他們才會做出這麼多奇奇怪怪的動作。」

謝寒冰指出，「民進黨一面在地方上放消息說，鄭寶清根本拉到的都是藍軍的票，根本動不了綠營的基本盤，一方面又上節目不斷地去攻擊鄭寶清，什麼意思？就表示他很怕嘛！怕得要死，深怕鄭寶清一來，會讓他整個基本盤垮掉。」

「因為鄭運鵬現在已經處於劣勢了。」謝寒冰強調，「如果他的基本盤再崩盤，那他就完蛋了，根本連選的機會都沒有。如果桃園輸，還輸得很難看，表示什麼？等於鄭文燦過去這7年完全被否定了，那你還想要選2024嗎？這變成非常困難的一件事。」