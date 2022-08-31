不喜歡阿中的加一！民進黨台北市長參選人陳時中最新民調暫居第三，且在多家民調數據中顯示仇恨值偏高，他昨(30日)回應說「想知道不喜歡我的人是誰？」對此，國民黨台北市議員徐巧芯在居隔中仍發文怒嗆，疫苗採購資料及高端EUA審定都保密，責任外推、說詞反覆，就是他被討厭的原因。

徐巧芯今(31日)在臉書回應陳時中的「想知道誰不喜歡我？」發文嗆：「我啊！我就不喜歡你！陳時中只敢問被動員來的人喜不喜歡他，卻不敢面對台北市各方民調當中都顯示，三個候選人裡面最顧人怨的就是陳時中。其實原因很簡單，就是他幹話、理由、藉口實在太多，整個人就是很、討、厭。」

她提出實例：「先前我質疑他為什麼要把疫苗採購資料保密30年，他還出言恐嚇要我『話好好講』，現在又被發現，被『保密』的不只疫苗採購資料，連高端的保護效益評估都不能公開！陳時中的回答更扯：『高端目前並沒有完整第三期的試驗，所以並沒有保護效力的資料，只有一個對比式相關的資料，這些都公布過了。』所以我們之前沒罵錯啊，陳時中就是一直護航一個沒有第三期通過的疫苗，沒有保護力資料，還講的理直氣壯！」

徐巧芯又批，「再來，我們在追蹤的是今年七月依照當年EUA審定時要求提供的『1年內國內外疫苗保護效益評估報告』，這份熱騰騰剛送進食藥署的資料，竟然又被保密了，陳時中作為曾經的指揮官，還故意裝傻搞不清狀況？這樣的人當了市長以後，會如何護航財團？以後市府開會還會有會議記錄嗎？我們要求的資料是不是全部都保密、塗黑就好？」

她提出討厭陳時中的具體理由：「對於自己的責任一直往外推，講話說詞反反覆覆，多次說謊被抓到又不承認，這才是你被討厭的原因啊。這不是陳時中以為改變『人設』，或者上Gay bar喝酒玩親親、到處玩滾球、穿粉紅貓咪裝就可以改變的事情。不喜歡陳時中的有誰？我+1」。