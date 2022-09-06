年底九合一大選進入倒數，台北市長雖有12人參戰，但外界仍以藍綠白相挺的「三腳督」視之，且競爭激烈！資深媒體人韋安直言，要預測國民黨候選人蔣萬安和民進黨候選人陳時中最後誰勝誰負，只要藍陣營的「三劍客」和陳團隊辦場「PK辯論大賽」，就知道結局了。

韋安在臉書指出，他在7月中時曾說「蔣萬安應該多學陳時中」，因當時陳時中一宣佈參選，隊伍馬上立即組建起來，民調也從第三衝到第二。但當時蔣萬安已經「偷跑」半年多，拖拖拉拉，那時候團隊還沒個影子。「不過，這個說法現在必須修正一下，『陳時中也要學學蔣萬安』」。

韋安認為，蔣陣營目前有給力「三劍客」，包括北市議員王鴻薇、徐巧芯、游淑慧，從鞏固泛藍板塊，影響網路年輕世代，到專業的市政議題探討，分工合作，形成完整的一體性連線。反觀陳時中陣營，則主要有立委林楚茵、吳思瑤發言，四X貓代言，焦糖哥哥可能幕後出些主意。

韋安斷言，要推測蔣萬安和陳時中之爭的最後勝負，只要「三劍客」和陳時中團隊辦場「PK辯論大賽」，就知道結局了。