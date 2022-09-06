民進黨台北市長候選人陳時中日前與網紅四叉貓合體拍攝影片，宣傳其公廁廣設免治馬桶的政見，影片內容出現類似偷窺的行為後引起撻伐，他因此道歉指出團隊設計並未帶有偷窺、性騷擾含意，但若讓民眾有此感受就必須表達歉意。國民黨立委李貴敏怒批，陳時中雖然道歉，但卻不是因為認為偷窺是錯誤，實質上毫不反省、也不檢討！

李貴敏今（6）日在臉書表示，陳時中拍攝的「廁所偷窺片」，讓許多民眾納悶「他演的時候難道不覺得怪怪的？」她認為，一個自詡可以代表台北市、擔任台北市長的政治人物，對於隱私權、性騷擾與人身安全的恐懼和憂慮，竟然無法感同身受，還把這個低級噁心的偷窺當成玩笑來開，讓人匪夷所思。

「最糟糕的是，陳時中至今只說，如果這個東西讓大家感到不舒服，他道歉。」李貴敏強調，陳時中的說法並非認為偷窺是錯誤的，在實質上毫不反省、也不檢討，只想藉由口頭交代一下，讓事情混過去，「陳時中到底知不知道，他的行為就是『把噁心當有趣』？」

李貴敏提到，過去桃園曾有公廁標示出現「爬牆偷窺」、「掀女生裙子」的圖示，當時民進黨立委范雲等人狠批「性騷擾一點都不好笑」，但如今竟沒人敢告訴陳時中他做錯了，感嘆說「怎麼換了台北和陳時中就噤聲了？」