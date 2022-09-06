民進黨台北市長參選人陳時中爆出「偷窺」事件後，是否影響選情？YouTube頻道「桃園孫先生」昨(5)日特別前往綠營北市票倉─萬華區進行街頭「民調」，結果顯示，陳時中得票數第一，但票數與對手蔣萬安、黃珊珊差距不大。

據《TVBS民調》上月28日所公布的民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安以36%的支持度，領先對手黃珊珊的26%與陳時中的23%。

而根據《網路溫度計》上月12日所公布的民調，仍是蔣萬安第一（28.3%），領先陳時中的26.4%與黃珊珊的24.4%，但在中正萬華選區方面，陳時中以31%的支持度名列第一，領先黃珊珊的29.7%與蔣萬安的19.3%。

而在陳時中推出免治馬桶政見卻惹議後，經常進行選舉街頭民調的YouTube頻道網紅「桃園孫先生」，昨前往北市萬華區進行街頭民調，結果顯示陳時中獲得的票數（28票）為第一，但與黃珊珊、蔣萬安的得票（黃：26票；蔣：24票）差距不大。

此結果出爐後，也有不少網友表達不滿，直呼「真的無法想像」、「陳時中篤定當選了」、「萬華人該覺醒了」。另有不少網友留言，「其實萬華普遍偏綠吧，這個街頭民調只是真正的三強鼎立」、「前幾次萬華區蔣也贏了不少次，在偏綠的地區很難得，年底是有機會翻轉的」、「其實差沒多少，真的是三腳督」。就連「桃園孫先生」也直言「小輸而已，不用氣餒吧！」。