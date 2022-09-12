崔慈悌攝

慈濟基金會揭祕，當初採購BNT疫苗，被政府要求拆掉復必泰字條才願簽收，與政府說是台積電要求的說法兜不攏，被質疑說謊。民進黨台北市長候選人陳時中今天表示，「我想都沒有什麼說謊的問題」，他沒辦法知道那麼清楚，但都在「合法、合規、合合約」在做相關的事情。

去年5月台灣疫情大爆發，國人無疫苗可打，在疫情最危急時，慈濟基金會、台積電與永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗才解燃眉之急，慈濟基金會日前揭露採購時，被政商力阻的過程，讓民眾炸了鍋。

當初BNT疫苗進口，原本運送包裝上面有「復必泰」的字條，慈濟基金會說是因為政府要求，才由慈濟師姐上機艙一一拆下，與行政院和衛福部當初說是台積電要求的說法明顯不同，究竟是誰在說謊？

陳時中今天赴廣照宮參香並接受媒體聯訪表示，面對媒體詢問時表示「我想都沒有什麼說謊的問題」，一個進貨就在機艙裡面做了一些相關的整理，就是這樣子，至於說誰怎麼樣誰怎麼樣？其實我們沒有辦法知道那麼清楚，但是都在「合法、合規、合合約」在做相關的事情。

媒體追問，針對這個事情，現在社會大眾會相信陳的說法，還是相信慈濟的說法？陳時中則表示，慈濟有特別聲明過，並沒有所謂這些相關的事情。