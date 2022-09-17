近日，一則醫藥論壇預告引起公眾關注。這場預定今年11月初舉行的論壇，全稱為「2022核酸藥物產業高峰（杭州）論壇」。據介紹，該論壇旨在透析核酸藥物全產業鏈，促進產學研融合，促進中國核酸藥物產業化發展。而論壇主題則為「核酸盛世今宵會·共洽產業未來觀」，就是「核酸盛世」這四字，令讀者感覺非常「辣眼睛」。

北京《新京報》今天刊出一則評論稱，一場行業性論壇，卻引起了普通公眾的關注，究其原因，無外乎論壇主題裡的「核酸盛世」一說引起了公眾的抵觸情緒，尤其是本該敬佑生命、救死扶傷的醫藥健康行業。

評論稱，新冠疫情至今已近三年，不少地區為慎終如始地做好疫情防控工作，已逐漸將核酸檢測常態化。這種情況下，人們都在努力維持生活與防疫的平衡，並盼望著疫情能早日結束。當此之時，「核酸盛世」這類字眼出現在公眾面前，顯然不合時宜。

評論稱，「盛世」一詞，對於普通公眾來說，往往包含著諸多情感，既有人們的家國情懷，更是對於社會安定、國家興盛的殷殷期許。因此，無論從語義還是從情感表達來看，「核酸盛世」都多有不妥，沒有考慮公眾情感，挑逗甚至傷害了公眾情緒。

評論稱，為了戰勝疫情，無論是核酸檢測還是醫治病患等工作，背後都是大到國家層面、小到個人與家庭的艱辛付出。如此共克時艱之際，既是核酸藥物等相關產業大展身手的契機，也是行業為國民健康責無旁貸地做出更大貢獻的時候。

評論稱，從這一層面來說，此次論壇主辦方將主題定為「核酸盛世」，恐怕是片面將謀取公司利益、發展公司業務放在了首位。

評論稱，公司追求發展與盈利無可厚非，但在新冠疫情背景下，核酸藥物產業肩負重要使命，同樣需要將社會責任前置，而非僅有動輒「千億」、「盛世」的行業利益衝動。個別企業借核酸檢測匆忙入局，甚至動「歪腦筋」以非法牟利，則更需警惕。

評論稱，事實上，今年7月，某地「首個核酸產業園開工」的消息衝上熱搜，就曾引發極大的爭議。

評論稱，儘管該產業園是以生物醫藥產業為發展方向，跟當前的新冠疫情並無直接關聯，但這一爭議也表明，一方面，核酸作為生物醫藥產業的重要一部分，我國正在大力推動發展；另一方面，新冠疫情背景下，公眾對於核酸產業的相關信息是高度敏感的。

評論稱，相信很多人聽說並初步瞭解「核酸」都是因為新冠疫情，也不可否認這一產業在疫情防控中發揮的巨大作用，但還得知道，核酸檢測的應用並不限於新冠疫情防控，而發展核酸藥物產業對於推動生物醫藥進步也非常重要。因此，目前世界各國都在爭搶這個賽道。

評論稱，從這個層面看，新冠疫情也是發展核酸相關產業的一個契機。對於相關企業來說，借此關注度，理當切實提高研發能力與技術水平，而非玩弄概念甚至企圖以此牟取眼前利益，引發公眾反感。

評論稱，其實說到底，相關醫藥企業這種自謂的「核酸盛世」，不過是一場「低級紅」、「高級黑」的伎倆。前段時間，有關方面發佈了「低級紅」、「高級黑」的六種形式，其中「自我美化、弄巧成拙」的「唱高調」赫然在列。

評論稱，公眾想迎來的「盛世」，是疫情結束，是生活如常。醫藥企業這種「核酸盛世」的「高調」說法，又何嘗不是一場「自我美化」？其結果也注定是「弄巧成拙」。

評論稱，這場論壇原定於今年3月舉行，因疫情原因推遲至11月，本次論壇也因此被宣傳為「重啓」。可見，因為疫情，這場核酸藥物產業論壇本身也遭受到了諸多影響，更應該對當前的公眾情緒感同身受。

評論稱，9月17日上午查詢得知，本次論壇已將主題更改為「核酸英才今宵會·共洽產業未來觀」，或許論壇主辦方也已經意識到此說法的「低級紅」、「高級黑」本質。誠然，盛世可以如約而至，「核酸盛世」卻大可不必。