苗栗縣長徐耀昌非常重視學校國際教育。（謝明俊攝）

苗栗縣政府22日舉辦國際教育教師論壇，邀請各校老師對談交流。（謝明俊攝）

苗栗縣政府教育處長葉芯慧力推學校國際教育，打開學生視野。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動縣內各級學校發展國際教育，繼月前在公館國中舉辦家長論壇後，22日再於縣府2辦國際會議廳舉行教師論壇，邀請知名專業講者，利用線上平台及實體演講，與各校第1線老師進行深度對談、力求共同成長，期望將國際教育的種子帶回各校開花結果。

縣長徐耀昌在開幕致詞時表示，苗栗非常重視國際教育，除教育處致力推動中小學國際教育各項工作外，並期待在學校端的老師們，也能在課程與教學與國際教育緊密結合。自國際教育2.0上路迄今，除積極推動國際教育外，亦規劃辦理眾多創新課程與活動，特別是「在地國際化」部分，更是受到全國矚目。

同時，為體驗地特色結合國際議題教學，將課程帶至教室外的場域，讓學生能從實際生活體驗中「有感」學習，實踐「越在地，越國際」的目標，透過論壇交流，讓大家看到苗栗在課程與教學層面展現的軟實力，並藉由論壇專家學者與縣內亮點學校的分享，讓與會的老師交換更多資訊，提供孩子在學習過程，尋找自我與家鄉價值，堅持永續文化傳承，也搭起國際橋樑。

22日登場的教師場國際教育論壇，邀請了小鎮文創負責人何培鈞、國立苗栗高級中學教師黃琇苓、公館國中校長方麗萍、「沙發客來上課」發起人楊宗翰、後龍國小校長林信全等人，透過不同議題，以深入淺出的方式，從目前國際教育潮流，帶領老師面對未來趨勢。

縣府教育處處長葉芯慧指出，在徐耀昌縣長的大力支持下，縣府推出各項創新活動，吸引學子接觸國際教育，其中設置國際村情境教室，包括「戀戀JK」、「航向SEA界」、「國際栗」，並搭配課程真實體驗，讓孩子即使無法出國，也能置身在國外的環境氛圍中，是獨步全國的首創之舉。希望透過深度專業對談，讓各校大力推動國際教育，讓苗栗學子成為優質的全球公民！