「老師，是決定學生未來發展的關鍵」！國民黨桃園市長參選人張善政今(28)日在臉書表示，今天這個對教師來說最特別的日子，他要提出「重師資」的三個方向，幫助老師「賦能、減壓、更智慧」。

張善政今在臉書表示，今天的日子讓他回想起當年回台灣任教，變成了台大「張老師」的點滴。雖然陸續到了不同的職場轉換，但不曾忘記當時選擇回台灣，為家鄉貢獻的初衷。如今，張善政更希望抱著教育者的心思及任教的初衷，培育將來桃園青年子弟們成長茁壯，迎向未來。

「老師，是決定學生未來發展的關鍵」。張善政之前提出「桃園2030：國際、科技與科普教育」的政見，著眼於數位時代孩子需要的能力，引進矽谷資源，讓孩子學習更加國際化、數位化。在今天這個對教師來說最特別的日子，張善政也提出「重師資」的三個方向，幫助老師「賦能、減壓、更智慧」！

張善政提出「重師資」的三個方向包括：

一、「專業成長賦能」：

結合大專院校、專業單位現有資源，搭配新課綱、新增數位新創及程式語言等科技課程，由市府補助擴大推動各科教師專業成長賦能的研習機會與社群，廣闊教師的視野與技能，給孩子更開闊的未來！

二、擴大辦理教師支持方案：

在校園內提升更豐富的職涯諮詢、心裡諮商資源，以協助老師及學生解決工作困擾、減緩壓力、增進心理健康。在校園外，由教育局成立專人專線協助教師權益問題，維護教師有健康的職涯環境。

三、智慧科技軟硬體升級：

搭配「校園接軌科技應用」政見，在推動各級學校導入科技應用的同時，補助校園教室全面落實智慧化、增加必須的多媒體及數位教具，協助老師增進數位素養及運用全方位科技工具教學能力，將學校發展成「科技生活示範場域」，讓老師們成為帶領學生「生活在科技，成長在科技」的最佳嚮導！

最後，張善政也祝全天下的老師們教師節快樂！「您們辛苦了！」