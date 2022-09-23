近日，中美關係再度劍拔弩張，台灣政治格局更加波詭雲譎。除了國民黨與民進黨政治主張的差異明顯在縮小外，國民黨內出現要求黨主席辭職，民進黨內出現主帥與副帥「鬧彆扭」。此外，台灣民意基金會的民調顯示，「如果中共真的武力犯台。五成二的民眾表示沒有信心抵抗」。這些現象，引發對中國國民黨轉型，對國民黨發展路線以及國民黨主席扮演何種角色的思考。國民黨與中國歷史的關係，處於關鍵時刻。

一段時間以來，對國民黨的討論集中在其是否延續「親美」路線，以及國民黨在「親美、抗中、反共、保台」等方面，與民進黨的趨同和差異，包括國民黨的「反共不仇中」，主張兩岸保持交流合作的政策主張等。

本文認為，目前國民黨大陸政策的搖擺，實際上是國民黨自身內部各種力量在相互牽制，國民黨走向衰敗，已經拉響警鐘。本文提出，未來國民黨的轉型，取決於對三大方向性問題的把握。以下透過對朱立倫訪美時在華府的講話，返台後做出的表態，以及不久前委派國民黨副主席夏立言走訪大陸台商，做一些探討。

一、朱立倫在美國華盛頓講話的要義，強烈表達「親美」立場

朱立倫在美國華盛頓的講話要義可概括為：其一，將九二共識定性為國共之間的「創造性模糊」，強調兩岸問題的實質是「沒有共識的共識」，聲稱這是國民黨與大陸進行談判的所謂「原則」。傳遞的信號是國民黨認為「兩岸沒有政治共識」。

其二，亮明國民黨的「親美反共」路線。拋出「親美就是親民主自由」，宣稱國民黨將堅定捍衛「中華民國」，不會改變「持續對抗共產主義」的立場。宣稱無論是「台獨」還是「一國兩制」，台灣都完全無法接受。他解釋「親中」是民進黨給國民黨貼的標籤，並以黨主席的身分，在美國公開表示「國民黨是親美政黨」。此舉有損中國國民黨的尊嚴，也顯示了朱立倫特有的政治人格。

朱立倫在結束華盛頓行程前接受媒體採訪時，還拉近國民黨與民進黨的政治距離，強調「我們要讓美國朋友知道，在台灣包括國民黨、民進黨都是執行『親美』路線的，只是在處理兩岸問題上，態度立場不同」。

其三，表示國民黨在經濟安全和軍事安全方面將進一步向美國靠攏。朱立倫在美國眾議院表示，他此行是為了拚台灣的「外交和安全」，為了顯示台灣在經貿與科技上與美國合作的「願景」。除了提出以台積電為平台，整合全球半導體產業，以「保證美國供應鏈安全」的建議外，他在與美國參議員貝肯就台灣如何抵禦大陸的「軍事威脅」和「入侵」時，稱台海在未來5到10年內，可能面臨「衝突」。表示台灣需要得到可使用的「國防武器」，以抵擋「外部威脅」。

二、國民黨對三大方向性問題，把握不當

朱立倫的華府講話，折射出國民黨對三大方向性問題的把握不當。這三大問題可從目前國民黨直接碰到的，內部既定的，以及從過去繼承下來的這三個層次進行觀察。

其一，不敢挑明海峽地區和平的威脅，究竟來自何方。這涉及到國民黨在亞太安全局勢中，應該選擇怎樣的立場，發揮怎樣的影響。無論國民黨奉行「親美反中」，或是「親美和中」，這都是必須直接面對的問題。

美國的台海政策十分清楚，那就是利用台灣，謀求美國的戰略利益，為其重返亞太，以強化軍事同盟為核心，以遏制中國為目標的印太戰略服務。對此，民進黨已經做了選擇，進行了淋漓盡致的表演，特別是熱炒所謂台灣不能成為烏克蘭第二，「指控中國威脅台灣」等拙劣表演，不勝枚舉。

從朱立倫表述的立場看，國民黨一方面迎合美國的「中國軍事威脅論」，一方面又將前途寄託於美國可能緩和中美關係，寄託於國民黨仍然可在國共關係層次，打「和中牌」。對海峽地區的和平與安全的威脅來自何方這個大是大非的問題，卻故意含糊其辭。甚至不敢在華盛頓就此質問美國的對台政策，究竟是要和平還是要戰爭，不敢為兩岸和平，站出來，打開天窗說亮話。而俄烏戰事以來，美國在世界範圍內進行戰爭的佈局和動員，日益清晰。已經將態勢發展到以「中國軍事威脅」為藉口，要將戰火燒到台灣海峽。

三、審時度勢，勢在必然

今天，國民黨在台灣所處的境地，面對國際局勢的風雲變幻，國民黨政治人物已經不能隨心所欲地、盲目地、杜撰地，一廂情願地「組建」或「規劃」國民黨的未來。

作為台灣政壇一位過渡時期的政治人物，朱立倫返台後，提出「和平護台」的講話，雖然沒有點明，究竟誰在威脅台海和平，但語義與華府言論相比，是有變化的。後來又不顧民進黨當局的強烈反對，委派副主席夏立言到大陸看望台商，可以理解為對兩岸關係中的一些處理失策，進行修補。

過去，國民黨曾經創造了自己的歷史，在中國大地上烙下了自己的軌跡，在中國走向統一的過程中，書寫了難忘的一頁。今天，對三大方向性問題的把握不當，導致國民黨限制了自身進行再創造的能力。在中華民族的統一大業上，一個自身政黨集團的局限性越來越明顯的國民黨，究竟何去何從，令人深思。

所以，國民黨審時度勢，勢在必然。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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