前副總統呂秀蓮14日爆料，她要捐3000萬劑輝瑞／BNT疫苗也被阻撓後，又再度爆料，指出衛福部明年度防疫、抗疫預算高達845億，遠比今年度的658億多出了約200億，她一看就認為必有玄機，可能是衛福部已掌握到明年疫情會更嚴重，或是未來疫苗會更貴的資訊，否則這個數字根本無法解釋。

呂秀蓮14日在《中視新聞》政論節目〈庶民大頭家〉接受主持人哈遠儀專訪，強調除了她與慈濟等民間善心團體被擋疫苗，她更在乎的是，衛福部去年有編了658億的防疫、抗疫預算，結果全台2300萬人中有超過500萬人確診，也就是每4個人就至少有1人確診，而且死亡超過1萬人；大家必須要注意到明年度的預算，衛福部編了845億，比今年還高出了200億，她當初一看就覺得背後有玄機。

呂秀蓮指出，這個預算數字恐有兩個可能性：第一，衛福部是不是掌握到明年疫情會更嚴重的資訊？第二，或是衛福部掌握到以後的疫苗會更貴的資訊？若非以上這兩種可能，這個預算又要怎麼去解釋？

呂秀蓮強調，她奉勸政府不要再喊我們是「防疫模範生」了，因為實在沒有資格這樣講。呂感嘆表示，大家必須要有警覺「自己的命自己顧」，特別現在人手一機見面都愛拍照，這種近距離的互動其實都是很危險的；近期她到韓國，看到他們雖生活正常卻在各方面都非常有效率，反觀台灣確實在防疫、抗疫方面，還有很多改進的空間。