關於藍營指疫苗是蔡政府2位官員在擋一事，行政院長蘇貞昌今(16日)回應，「搶都來不及了，怎麼會擋？這是沒有常識的亂講」。蘇的說法引發大批網友熱烈爭論，有人表示「有沒有擋？其實不用爭辯...」、「這就是你們討論那麼多天的統一說法？」「事實是民間買的疫苗比政府買的疫苗更快送來」。

蘇貞昌今到新北市中和區參加中央興辦社會住宅說明會時表示，大家知道COVID-19這樣子突然爆發，全世界都在搶疫苗，而這個疫苗不是已經上市，而是要緊急使用，所謂EUA緊急使用授權，就是藥廠一定要有政府做最終保證，由政府來擔保，他才肯賣給你，所以一般民間都買不到。

蘇貞昌說，而我們其實在2021年初，就買到500萬劑BNT，後來是大陸的阻擋，所以沒有成，這種事情在德國國會都還曾經拿出來講，後來台積電等表示捐疫苗，和政府一起努力，透過多方合約，終於談成，慈濟也這樣表示願意參與、複製這樣模式，最後成功，政府非常感謝這3家企業和團體。

蘇貞昌的說法曝光後，引發大批網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下熱烈討論，有超過400則留言，有人表示「那一直被退件是鬼打牆？」「把封存30年的亮出來看看，就知道事實是什麼了」、「綠民記憶力差，不代表其他人記憶力不好」、「如果有呢？」「考驗台灣人民的記憶力」。