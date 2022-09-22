國民黨立法院黨團22日召開「開放國門應超前部署 勿讓百工百業胡亂抓瞎」記者會指出，本土新冠肺炎疫情已與2年前不同，現已進入後疫情時代，呼籲行政院適時檢視《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（簡稱紓困條例）規定並提出修法。民進黨團回應，黨團尊重行政單位決定，也相信衛福部等相關單位已正研擬當中。

副書記長陳以信指出，紓困條例是在新冠肺炎疫情相對嚴重時誕生的法律，現況已與2年前大不相同，加上邊境即將開放，紓困條例部分規定將顯得過於嚴苛。

陳以信舉例，根據紓困條例第13條規定，若疑似／罹患新冠肺炎者，不遵守各級衛生主管機關指示，導致他人有感染之虞，將處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上200萬元以下罰金。他認為，若不及時修法，依舊保持過於硬性的規定，恐導致行政管制上困難，呼籲行政院檢視現行規定，提出配套修法。

民進黨立法院黨團回應，黨團會尊重行政單位決定，也相信衛福部等相關單位已正研擬當中。未來應會有更多人關注新冠肺炎是否持續列為第5類法定傳染病，也希望各黨團若有想法，都可以提出、討論。