俄羅斯9月以來在烏克蘭東北部遭烏軍反攻擊退，戰場失利連向來視為挺俄的中國、印度都出現雜音；俄國總統蒲亭表示，「解放」頓巴斯不受烏軍反攻影響，也暫不打算動員。

英國廣播公司（BBC）報導，這是蒲亭首度就俄軍戰場失利後發表公開相關談話；烏軍9月初以來在東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區反攻告捷，收復8000多平方公里失土。

蒲亭在烏茲別克出席上海合作組織峰會後發表談話指出，他並不著急，俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）地區攻勢的腳步未亂，「我們在頓巴斯的作戰沒停，仍有所推進，只是進展沒有很快。但我方依然漸次拿下更多土地。」

「華盛頓郵報」則指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天於上合峰會與蒲亭場邊會談時，毫不避諱提出批評。他當面告訴蒲亭：「今日不是一個戰爭年代，我已在電話裡跟您說過了。」

蒲亭表示俄國會盡可能趕快終止衝突，但也反控是烏克蘭不願談判，「您對烏克蘭戰爭的立場和持續表達的關切，這些我都知道。我們會盡力並盡可能讓衝突很快結束，不幸的是，唯一問題在對方－是烏克蘭領導階層宣示不願展開談判進程」。

「紐約時報」認為，繼昨天蒲亭坦承中國領導人習近平對俄烏戰爭表達關切與疑問後，莫迪也當蒲亭的面有所批評，顯示中印這兩個支撐俄國經濟挺住西方制裁的大國，都想與蒲亭保持距離。

蒲亭結束與中印領導人在上合的峰會後，今天在記者會稱近日俄軍以巡弋飛彈攻擊烏克蘭民用基礎設施為「警告打擊」，預示很戰況可能會更加慘烈。

紐時也認為蒲亭顯然注意到中印等主要夥伴的不安。他堅稱準備好要談判，未設任何前提，還說戰事不必然會擴大到烏克蘭全境，今天也沒再提2月揮軍侵烏時所稱「去納粹化、去軍事化」等語彙。

他的說法是俄軍目標限於奪取頓巴斯，頓巴斯含盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）兩親俄的州，莫斯科已承認兩州的獨立。

蒲亭說：「主要目標是解放頓巴斯全境，儘管烏軍企圖反攻，這個目標不變。參謀總部認為有些事情重要，有些次要，但主要任務不變，也正在落實。」

蒲亭還聲稱烏克蘭企圖在俄國國內製造恐攻，莫斯科勢必對此報復，「只要一發生，我們定然回擊，絕不坐視。若情勢繼續照這樣發展，答案只會更嚴厲。我們還沒動用到全軍，不過目前暫不打算調整」。