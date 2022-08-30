洗腦人民？民進黨台北市長參選人陳時中備受爭議，常被質疑衛福部長任內的言行失當。新黨台北市議員侯漢廷今(30日)在《庶民大頭家》節目指出，陳時中經常公然講謊話，並非單純口誤，而是試圖扭轉人民的記憶，例如將疫苗、快篩、用藥的缺乏說成充足，但從來不願意為因疫情而喪生的近萬台灣人生命道歉，這才是真正的陳時中。

侯漢廷表示，「陳時中確實滿腦子只想著權力，尤其他小編發文的事情看得出來，第一個，陳時中確實從早到晚都在玩，無心市政；第二個就是證明了他的臉書，沒有一篇是他寫的，有人會發現他的臉書充滿了溫馨、親切、和藹可親，假的！那都不是陳時中本人寫的嘛。」

「那全都是外包給小編、外包給美編團隊去弄的，那不是真的陳時中。」侯漢廷指出，「真的陳時中是什麼？是那個會在記者會上面傳教，會在記者會上面怒嗆記者，會講垃圾話，會把人給架走驅離的，那才叫做真實的陳時中。」

侯漢廷強調，「是一個非常無能的，要等到記者提問說，是不是要注意學生的群聚感染？才說『對耶，你沒講我也沒想到』，這種無能的才叫陳時中。是一個什麼呢？是一個冷血的，是一個直到現在近萬人喪生了，但是陳時中也不掉一滴淚，毫無反省、毫無內咎，甚至也沒發表過哀悼的，這才叫做陳時中。」

「別忘了2020年初期，台灣有人染疫，陳時中還落淚。」侯漢廷說，「當時綠營造神說，陳時中民胞物與、心懷人民、了不起，歌功頌德；結果到現在呢？兩相對照，台灣走了那麼多人，別說陳時中了，民進黨從上到下，誰有哀悼過？誰有道歉過？誰有落淚過？通通都沒有！」

侯漢廷指出，「陳時中更是一個滿口謊言的人，先前才講說『3+11會議紀錄都在監察院』，但其實在2021年9月份，陳時中才說『3+11會議紀錄問100次，沒有就是沒有』。7月份他說疫苗、快篩、用藥都很充足，但與事實完全相反。大家不要以為是純粹的口誤，不是，他是刻意地要扭曲大家的記憶，刻意要竄改歷史，刻意地要把自己過去不堪的事情，通通都洗白，所以現在才在每天胡說八道，試圖扭轉人民的記憶，這才是現在陳時中在幹的事情。」