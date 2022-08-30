外包部？政府日前創立數位發展部，曾被捧為「天才IT大臣」的政委唐鳳也升格為部長。但宅神朱學恒今(30日)在《新聞大白話》節目中質疑，數發部花7000多萬租辦公室、3000多萬裝潢，號稱虛擬辦公的部會竟花1億多搞實體辦公室；而且標榜的「電子公文系統」竟也是外包，200多億預算的部會竟想只花4萬約聘程式設計師，他不禁吐嘈：「到底是要騙誰？」

朱學恒表示，「數位發展部最奇怪的一件事情就是，它有一個中繼辦公室，中繼辦公室的意思就是，我只是在這邊用一下而已，要7000多萬！我問黃揚明『數位發展部要一個7000多萬的辦公室，不是很好笑嗎？』黃揚明說『你等等，還有3000多萬的裝潢費沒有算進去』，所以是1億多。」

「我要請大家再思考一下，唐鳳不是都唬你嗎？『我們有電子公文系統啊，可以在家辦公啊！』」朱學恒質疑，「那你在家辦公搞一個這麼貴的辦公室幹嘛？不會大家都在家辦公嗎？然後你的人裡面又有約聘，約聘裡面的資訊人才就4萬元，你嘛幫幫忙！一個好的programmer（程式設計師）4萬元請得到嗎？還有多元宇宙科、民主網絡司，這些大家都已經笑過，我都不知道這些單位在幹嘛。」

朱學恒指出，「電子公文系統又是外包！你不要以為他們自己寫的喔。好，如果在網路可以達成，多元宇宙、民主網絡，那你弄一個辦公室幹嘛？就給個小板凳，你在家坐在馬桶上也可以辦公啊！結果不是，極盡奇妙之能事，特別弄了一層...三層樓吧，然後還要再裝潢。那可不可以問一下唐鳳：虛擬網路這麼需要裝潢的原因是什麼？給你高興嗎？讓你可以有機會外包嗎？」

「那同樣，一個數位發展部拿了200多億預算，電子公文系統竟然沒有辦法自己開發？」朱學恒強調，「網頁也不是自己架的喔，然後什麼Web 3.0的東西，全世界也沒有多少人在用，那你拿這個東西當口號做宣傳，我覺得我講得直接一點：那到底是要騙誰？是騙外國人、騙自己，還是要騙納稅人呢？」

朱學恒說，「台灣的年輕人，你不要以為只有被騙到柬埔寨去喔，一堆在國內招工的，一去應徵就被抓走，關在旅館裡面毒打，逼他吐出錢來，逼他去詐騙。路有凍死骨的時候，你現在給我花個1億多去租辦公室，我真心想不明白到底為什麼？」